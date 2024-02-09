На «Оскаре» появится новая номинация

На международной кинопремии «Оскар» появится новая номинация. Об этом пишет издание Variety.

По данным источника, Американская академия киноискусств собирается ввести новую категорию за лучший кастинг в 2026 году, к 98-й церемонии вручения «Оскара». На почетную награду смогут претендовать кастинг-директора, занимающиеся подбором актеров.

Примечательно, что последнее обновление в премии случилось в 2001 году. Тогда команда Американской киноакадемии решила давать награду за «Лучший анимационный полнометражный фильм».

Ранее актриса Марго Робби прокомментировала отсутствие номинации на «Оскар».

Также писатель Стивен Кинг не стал скрывать возмущения номинантами на «Оскар 2024».