«Мы шокированы»: Кейт Миддлтон впервые вышла на связь после заявления о своем диагнозе

Кейт Миддлтон впервые вышла на связь после заявления о своем диагнозе. Принцесса Уэльская отреагировала на поножовщину, произошедшую в одном из торговых центров Сиднея.

Недавно стало известно, что в Сиднее мужчина ворвался в торговый центр с холодным оружием и начал нападать на людей. В связи с трагедией Кейт Миддлтон опубликовала пост, в котором выразила соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

«Мы шокированы и опечалены ужасными событиями в Сиднее сегодня утром. Наши мысли со всеми пострадавшими, в том числе близкими погибших и героическими спасателями, которые рисковали жизнью, чтобы спасти других», – прокомментировала королевская особа.

Последний раз Кейт Миддлтон выступала с обращением к поклонникам 22 марта. Тогда же в Сети распространилась информация о ее страшном диагнозе: у жены принца Уильяма обнаружили онкологическое заболевание.

По сообщению королевских экспертов, Кейт не будет появляться на публике еще ближайшие несколько месяцев, однако она планирует вернуться к своим обязанностям при первой же возможности.

Ранее мы писали, что у принца Гарри случилось выгорание. Мужчина поделился своей проблемой на конференции по личностному росту и коучингу в США.