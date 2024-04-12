Принц Гарри сообщил о выгорании

Принц Гарри, герцог Сассекский, поучаствовал в конференции по личностному росту и коучингу в США. Об этом пишет Daily Mail.

Принца Гарри заявили в качестве спикера на конференцию в Сан-Франциско, которую организовала компания по психологическому коучингу BetterUp, где он числится сотрудником. При этом герцог Сассекский не появился в прямом эфире конференции. Поклонники узнали о его участии в сессии «За пределами выгорания», которая была посвящена «давлению сегодняшнего мира и современной корпоративной жизни», лишь после объявления на сайте герцогов Сассекских Sussex.com, где также были размещены фотографии с мероприятия.

Исходя из информации в объявлении, принц Гарри, а также доктор Адам Грант, сотрудник BetterUp, и Келли Джонс, директор по персоналу технологической фирмы Cisco, решили обсудить «тему лидерства в условиях неизвестности, рассказать личные истории и поделиться полезными практиками».

Ранее сообщалось, что принцы Гарри и Уильям были против того, чтобы их отец Карл III женился на Камилле.