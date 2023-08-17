Муж Бритни Спирс подает на развод из-за измены певицы. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на зарубежное издание TMZ.

По информации источника, несколько недель назад Сэм Асгари узнал о том, что артистка нашла другого мужчину. Спортсмена не убедили оправдания Спирс, вот почему он намерен разорвать с ней все связи. Известно, что на данный момент супруги разъехались. Сэм проживает в собственном доме и в скором времени планирует начать бракоразводный процесс.

Также на решение о расставании повлияли и постоянные выходки Бритни. Несмотря на то, что спортсмен публично защищал избранницу, он не смог смириться с ее провокационным поведением. Сообщается, что Асгари «оказался в тупике».

Знакомые супругов утверждают: проблемы в их отношениях длятся уже несколько месяцев. Драки, постоянные ссоры и раздельные ночевки — вот, что происходит в браке знаменитостей с недавних пор.

К слову, сама певица пока никак не комментировала новость о предстоящем разводе.

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