«Моя следующая роль — быть мамой»: Леди Гага рассказала о планах на семью

Леди Гага рассказала о планах на семью и свадьбе с Майклом Полански.

Американская певица и актриса Леди Гага призналась, что готова к переменам в личной жизни и мечтает о ребенке. Артистка, которая сейчас готовится к свадьбе со своим возлюбленным, заявила, что материнство стало ее самой заветной мечтой.

В эфире программы The Late Show with Stephen Colbert звезда откровенно рассказала о своем отношении к семье и будущему. По словам певицы, несмотря на любовь к творчеству, именно домашнее тепло и близкие люди придают ей настоящее чувство счастья.

«Моя следующая главная роль — быть мамой», — призналась Леди Гага.

Артистка также поделилась подробностями личной жизни и с нежностью говорила о своём женихе. Она назвала Майкла Полански «лучшим другом на всём свете» и отметила, что рядом с ним чувствует уверенность и поддержку.

Напомним, что пара впервые появилась вместе на публике в начале 2020 года, а спустя несколько лет стало известно о помолвке. Сейчас в окружении артистки сообщают, что пара активно готовится к свадьбе.

