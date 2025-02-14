Моника Беллуччи вышла в свет в Дубае с новым цветом волос и в ажурном платье. Снимки с мероприятия были опубликованы в Сети.

В Дубае состоялась вечеринка ювелирного дома Cartier, гостьей которой стала Моника. 60-летняя актриса вышла в свет, удивив публику новым имиджем. Так, знаменитость сменила привычный темный цвет волос на светлый. Ее образ дополнило ажурное черное платье, которое подчеркнуло фигуру, браслеты, колье и сумка в тон наряда.

Примечательно, что актриса вышла в свет не одна, а вместе с 66-летним возлюбленным. Тим Бертон подобрал классический костюм под черное платье Моники.

Ранее 60-летняя актриса Моника Беллуччи в корсете вышла на публику с Тимом Бертоном. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Канье Уэст и Бьянка Цензори разводятся после скандала с платьем на «Грэмми».