60-летняя актриса Моника Беллуччи в корсете вышла на публику с Тимом Бертоном

Актриса Моника Беллуччи посетила модный показ в Париже вместе с возлюбленным, режиссером Тимом Бертоном. 60-летняя женщина выбрала для выхода в свет наряд с эффектным корсетом. Снимками она поделилась в соцсетях.

Звезда фильма «Малена» счастлива в отношениях с 66-летним Бертоном. Они часто выходят на публику. В этот раз влюбленные решили посетить показ Dolce & Gabbana Alta Moda в Париже. Моника была в черных широких брюках на завышенной талии и атласном корсете. Сверху она надела длинное пальто. Она добавила к образу золотое колье и клатч. Спутник звезды был в черном брючном костюме, рубашке и туфлях.

Недавно пара побывала на церемонии открытия кинофестиваля имени братьев Люмьер. Тогда Беллуччи произвела фурор в темно-коричневом платье, которое облегало ее стройную фигуру.

Напомним, что впервые о романе пары заговорили в феврале 2023 года. Только в конце июня этого же года актриса подтвердила, что они с режиссером действительно вместе.

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