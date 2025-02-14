Канье Уэст и Бьянка Цензори разводятся после скандала с платьем на «Грэмми»

Рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори разводятся после скандала на «Грэмми». Об этом сообщает Daily Mail.

В начале 2025 года супруги угодили в скандал на церемонии вручения «Грэмми»: пару попросили покинуть мероприятие из-за прозрачного платья Бьянки. Как утверждает источник, Канье и Бьянка расстались сразу после премии. Они живут раздельно и ждут, когда юристы оформят все документы. Отмечается, что Цензори получит в качестве компенсации 5 миллионов долларов.

Также источник утверждает, что из-за скандала рэпер лишился контракта на 20 миллионов долларов — именно столько он должен был получить за выступление.

Пока пара не комментировала сообщения о разводе, зато на слухи отреагировал представитель рэпера.

«Объявления об их личной жизни будут исходить непосредственно от них, а не от таблоидов, которые распространяют слухи без источников», — пишет The Hollywood Reporter.

Ранее Канье Уэст лишился работы из-за скандальных постов в соцсетях о Гитлере. Подробности читайте в этой новости.