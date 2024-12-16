«Часто бывают одна»: Анджелина Джоли пожаловалась на одиночество после развода с Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли пожаловалась на одиночество. Об этом пишет издание The Sun.

Известно, что в отличие от бывшего супруга Брэда Питта, который продолжительное время состоит в отношениях с новой девушкой Инес де Рамон, сама Джоли большую часть времени в настоящий момент проводит в одиночестве. В этом артистка призналась во время рассказа о своей роли оперной певицы Марии Каллас в новой картине Пабло Ларраина.

«У меня есть дети, которых я люблю, но, став взрослой, я часто бываю одна, я отождествляю себя с одиночеством Марии и ее уединением. Я пока не совсем поняла, как прожить жизнь так, чтобы быть самой по себе, возможно, многие художники считают, что мы находимся в открытом пространстве как личности. Мы никогда не успокаиваемся. Поэтому иногда это оставляет нас в странном положении», — поделилась 49-летняя знаменитость.

Напомним, что Анджелина Джоли воспитывает шестерых наследников. У нее есть сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми знаменитости от актера Брэда Питта. Но с ним женщина развелась в 2019 году, хотя расстались они еще в 2016-м. После разрыва между ними вспыхнули ссоры и начались судебные разбирательства, которые продолжаются до сих пор.

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