Дженнифер Лопес унижена публичным поведением Бена Аффлека и его бывшей жены

Американская певица Дженнифер Лопес стала чувствовать себя униженной Беном Аффлеком и его экс-супругой Дженнифер Гарнер. Об этом сообщает портал HeatWorld.

В последнее время Бена Аффлека все чаще замечают с бывшей женой Дженнифер Гарнер — экс-супругов даже заподозрили в возможном воссоединении. Вдобавок бывшие влюбленные регулярно стали появляться на публике вместе, что, как поведал источник, вызывает недовольство Лопес.

Помимо этого, информатор раскрыл, что минувший День благодарения Лопес и Аффлек договаривались провести вместе, артистка до последнего ждала его. Однако звезда «Исчезнувшей» решил провести этот день с Гарнер, чем сильно обидел певицу.

«У Джен были все основания полагать, что они с Беном будут проводить много времени вместе на праздниках, потому что он обещал, что разделит свое время 50/50 между нею и Дженнифер Гарнер. Но потом, когда он нарушил планы и вместо этого поужинал у Дженнифер, это было унизительно для Джен, потому что она всем сказала, что Бен будет у нее», — поделился инсайдер.

Напомним, в мае этого года появились слухи о проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Пара никак не комментировала слухи о разрыве, но позднее стало известно, что 20 августа певица подала на развод с мужем, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной расставания супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали, что Бен Аффлек воссоединился с Дженнифер Лопес и бывшей женой.