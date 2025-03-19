Модель Шейк назвала непринятие отказа в качестве ответа лучшим советом в жизни

Известная российская модель поделилась лучшим полученным в жизни советом. Ее слова приводит издание Vogue.

Знаменитость назвала самой полезной рекомендацией непринятие отказа в качестве ответа.

«Никогда не принимайте отказ как ответ. Я испытала это на себе», — заявила манекенщица.

Кроме того, бывшая возлюбленная Брэдли Купера раскрыла привычки, которые улучшают ее самочувствие. По словам иконы модной индустрии, она любит русскую баню, практикует медитации и старается соблюдать здоровый образ жизни.

«Позаботьтесь о душе, прежде чем заботиться о теле!», — подчеркнула Шейк.

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер состояли в отношениях с 2015 по 2019 год, однако смогли сохранить хорошие отношения и вместе воспитывают дочь, поочередно проводя с ней время. После расставания артист закрутил роман с Джиджи Хадид, а модель — с Томом Брэди.

Ранее Ирину Шейк засняли на прогулке с 7-летней дочерью от Брэдли Купера.

Также Ирина Шейк восхитила фигурой на карнавале в Рио-де-Жанейро.