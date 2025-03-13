Модель Ирину Шейк засняли на прогулке с 7-летней дочерью от Брэдли Купера
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Популярную российскую модель Ирину Шейк засняли в Нью-Йорке во время прогулки с дочерью Леей. Соответствующие снимки опубликованы на сайте Леди Mail.
Вернувшаяся из командировки в Бразилию 39-летняя манекенщица выбрала для выхода в свет пуховик, который надела поверх леопардового свитера. 7-летняя наследница звезды была одета в цветочное платье, пыльно-розовый бомбер в сердечко и коричневые сапожки. Образ девочки дополнила сумочка Dolce & Gabbana.
Ирина Шейк и Брэдли Купер состояли в отношениях с 2015 по 2019 год, однако смогли сохранить хорошие отношения и вместе воспитывают дочь, поочередно проводя с ней время. После расставания артист закрутил роман с Джиджи Хадид, а модель — с Томом Брэди.
Ранее живущая в Америке Ирина Шейк публично заговорила на русском.
Также сообщалось, что Ирина Шейк восхитила фигурой на карнавале в Рио-де-Жанейро.