Модель Кайя Гербер обвинила своих родителей в ее разрыве с Остином Батлером

Американская модель Кайя Гербер считает, что в ее расставании с актером Остином Батлером виноваты ее родители — супермодель Синди Кроуфорд и предприниматель Рэнди Гербер. Об этом сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на источники.

«Что действительно определило ход разрыва, так это разговор родителей Кайи с Остином о его отношениях с их дочерью. Он не оценил того, что они вмешались. Это задело Остина», — приводит издание слова собеседника.

Гербер, в свою очередь, полагает, что родителям не стоило вмешиваться в ее личную жизнь — именно высказанные ими сомнения в серьезности намерений Батлера привели к расколу между молодыми людьми.

«Кайя на публике делает вид, что справляется, но на самом деле она расстроена», — утверждают источники The Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Кроуфорд и Гербер обеспокоены тем, что Батлер спустя три года не позвал их дочь замуж. В начале января стало известно, что пара рассталась.

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