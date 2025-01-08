Модель Кайя Гербер и актер Остин Батлер расстались после трех лет отношений

Модель Кайя Гербер и Остин Батлер расстались после трех лет отношений. Об этом сообщает зарубежное издание TMZ.

По информации источника, знаменитости расстались в конце 2024 года. Что стало причиной разрыва — не уточняется. Несмотря на то, что Остин не нравился матери экс-возлюбленной, пара разошлась без скандалов.

Впервые о возможном расставании знаменитостей заговорили осенью прошлого года. Тогда родители модели вызвали Остина на разговор. Они переживали, что актер не делает предложение Гербер, несмотря на долгие отношения.

Сами знаменитости не комментировали разрыв.

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