23-летняя модель Кайя Гербер снялась для Vogue в образе домохозяйки 1950-х годов

23-летняя Кайя Гербер снялась для Vogue в образе домохозяйки 1950-х годов. Кадры знаменитости были опубликованы в Сети.

Модель стала звездой американского Vogue. Стилисты выбрали для нее образ домохозяйки 1950-х годов, который был одобрен главным редактором Анной Винтур. Кайя позировала в нарядах Марка Джейкобса с пышной прической и ярким макияжем с акцентом на губы.

Для обложки было выбрано фото, на котором знаменитость предстала в сине-розовом атласном платье с бантом на талии. Ее образ дополнили белые перчатки до локтей. Также Гербер примерила белое платье с рюшами и красную юбку в горох с топом.

Автором снимков стал Стивен Мейзел, который ранее работал с Линдой Евангелистой, Майли Сайрус.

Ранее 23-летняя модель Кайя Гербер вышла в свет в топе из черного кружева и классическом брючном костюме. Подробности читайте в этой новости.

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