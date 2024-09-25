Модель Белла Хадид вернулась на подиум после двухлетнего перерыва из-за болезни Лайма. Об этом сообщает зарубежное издание Page Six.

У Беллы выявили болезнь Лайма, из-за которой она приостановила карьеру. После курса интенсивного лечения модель смогла вернуться на подиум. Она приняла участие в показе Saint Laurent, представив весеннюю коллекцию 2025 года.

Белла надела черный брючный костюм с белой рубашкой и галстуком. Ее образ дополнили остроносые туфли и очки. Стилисты сделали ей пучок и легкий макияж с акцентом на сияющий тон.

К слову, поклонники с восторгом отреагировали на ее появление на показе и поздравили с «триумфальным возвращением».

«Самая изящная Белла. Все внимание приковано к ней. Поздравляю с триумфальным возвращением», — написали пользователи Сети.

Ранее Белла Хадид и ее бойфренд прокатились верхом на лошадях на Неделе моды. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что турецкий актер Бурак Озчивит заговорил о новых съемках в России.