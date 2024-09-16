Белла Хадид и ее бойфренд прокатились верхом на лошадях на Неделе моды

Американская супермодель Белла Хадид и ее бойфренд прокатились на лошадях на Неделе моды в Нью-Йорке. Об этом пишет издание Page Six, опубликовавшее фото с мероприятия.

27-летняя знаменитость и ее 35-летний возлюбленный, ковбой Адан Бануэлос закрыли показ модного бренда Kemo Sabe, который производит одежду и аксессуары в стиле вестерн. Они появились на специально перекрытой улице верхом на лошадях.

На манекенщице и ее избраннике были широкополые шляпы с изогнутыми полями, черные рубашки и джинсы с украшенными бахромой чапами.

Ранее мы писали, что Белла Хадид переборщила с румянами и удивила даже бойфренда.

Также ковбой Адан Бануэлос рассказал, как Белла Хадид переехала к нему в трейлер.