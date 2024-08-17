«Мне наплевать на ваше мнение»: Кристина Агилера отреагировала на критику фигуры

Кристина Агилера отреагировала на критику своей фигуры.

Поклонники певицы заметили по последним кадрам, сделанным журналистами, что ее телосложение заметно изменилась.

43-летняя артистка рассказала о том, как относится к собственной фигуре. По словам голливудской звезды, она всю свою жизнь страдает из-за проблем, связанных с лишним весом. Кристина всегда стремилась всеми способами добиться идеального веса, так как окружающие люди постоянно указывали на ее округлые формы.

Певица заявила, что теперь она живет для себя и своего удовольствия, поэтому не обращает внимания на мнение и слова окружающих.

«Когда ты подросток, у тебя совсем другое тело, нежели в 20 лет. Я начала полнеть, а потом это стало неприемлемо... Потом это же отмечали и люди из индустрии: "Публике нравилось твое тело и то, какой ты была, когда была тощим подростком"... Теперь я достигла зрелости, когда мне просто наплевать на ваше мнение», — поделилась Агилера в беседе с изданием Glamour.

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