«Миссия невыполнима»: Том Круз пытался пробраться в машину премьер-министра Британии

Звезда фильма «Миссия невыполнима» Том Круз перепутал свой автомобиль с машиной премьер-министра Британии Риши Сунака. Издание Politico опубликовало кадры, на которых актер чуть не пробрался в машину премьера во время предвыборной компании.

Источник сообщает, что после приземления на лондонской вертолетной площадке в Баттерси Сунак оставил машину. Туда случайно хотел сесть Том Круз. Он перепутал транспортные средства и уже потянулся, но дверь не открылась. Тогда актер рассмеялся и пошел к своему авто. Звезда Голливуда принес извинения после инцидента.

Выяснилось, что премьер-министр совершал визит в Девон, а артист был на съемках последней части фильма «Миссия невыполнима».

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