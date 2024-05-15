Дочь Тома Круза, которую актер не видел 12 лет, отреклась от звездного отца

Дочь актера Тома Круза Сури окончательно оборвала все связи со звездным отцом. После ее совершеннолетия многие поклонники ждали, что она вновь начнет общаться с родителем, так как они не виделись 12 лет. Но она поступила иначе и сменила фамилию, дав понять, что воссоединения семьи ждать не стоит. Об этом сообщает Marie Claire.

Сури родилась в браке Круза с Кэти Холм. В возрасте шести лет она узнала о разводе родителей, и осталась жить с матерью, так как женщина получила полную опеку. За годы актер не пытался наладить связь с наследницей, так как его вера не позволяет ему общаться с людьми другой религии.

После 18-го дня рождения Сури не стала давать никаких скандальных интервью об отце, которых от нее многие ожидали. Вместо этого она молча сменила фамилию Круз на Ноэль. Выбор был сделан неслучайно, так как это второе имя ее матери.

Отметим, что, несмотря на внимание общественности, наследница актера избегает публичности и старается не фигурировать в скандалах. С прессой девушка тоже не общается.

Ранее Том Круз впервые за 15 лет снялся с детьми от Николь Кидман.