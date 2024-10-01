Дочь тяжелобольного актера Брюса Уиллиса показала новое фото с улыбающимся отцом

Дочь актера Брюса Уиллиса Таллула опубликовала новое фото с отцом. На снимке он улыбался, несмотря на тяжелую болезнь. Ему в 2023 году диагностировали лобно-височную деменцию.

В личном блоге звездная наследница показала, как сейчас выглядит «крепкий орешек». Недавно источник иностранного издания сообщил, что состояние Брюса ухудшилось. Однако Таллула на свежих кадрах продемонстрировала, что все с ним не так плохо. Уиллис провел время дома вместе с дочерью. Девушка сделала снимок, когда они находились на кухне. Под фото Таллула призналась в любви отцу.