Дочь тяжелобольного актера Брюса Уиллиса показала новое фото с улыбающимся отцом
© Tolga Akmen / AFP / East News
Дочь актера Брюса Уиллиса Таллула опубликовала новое фото с отцом. На снимке он улыбался, несмотря на тяжелую болезнь. Ему в 2023 году диагностировали лобно-височную деменцию.
В личном блоге звездная наследница показала, как сейчас выглядит «крепкий орешек». Недавно источник иностранного издания сообщил, что состояние Брюса ухудшилось. Однако Таллула на свежих кадрах продемонстрировала, что все с ним не так плохо. Уиллис провел время дома вместе с дочерью. Девушка сделала снимок, когда они находились на кухне. Под фото Таллула призналась в любви отцу.
Напомним, что из-за болезни Брюс постепенно утрачивает когнитивные способности. По данным инсайдера, сейчас он уже испытывает трудности с передвижением, поэтому редко выходит на прогулки. А чтобы папарацци и поклонники не видели актера в плохом состоянии, его родные наняли для него телохранителей.
На публике Уиллис не появлялся уже довольно давно. Когда ему поставили диагноз, он ушел из профессии. Сейчас рядом с ним постоянно находятся близкие, которые стараются окружить его заботой.
Ранее появилась информация, что семья Брюса Уиллиса переживает, что он не доживет до 70-летия.