«Меня посадили на строгий режим»: Орландо Блум раскрыл секрет похудения

Орландо Блум признался, что ему пришлось похудеть ради роли.

47-летний британский актер поделился, что ради достойного фильма готов пойти на любые трансформации. Так, ради кинокартины «The Cut», где он сыграл бывшего бойца, мечтающего вернуться на ринг даже ценой собственной жизни, артисту надо было сбросить вес. Для этого ему пришлось сесть на диету.

По словам Орландо, это было самым тяжелым испытанием за всю его актерскую карьеру.

«Я был очень голоден. Последние три недели в Лондоне, перед началом съемок, в моем рационе были исключительно огурцы и тунец… Меня посадили на строгий режим, чтобы измотать. Так что мы начали фильм с моим наименьшим весом. А потом я прибавил по мере съемок», — заявил Блум в беседе с изданием People.

Кроме того, актер поделился, что увидев премьеру драмы, его жена Кэти Перри не смогла сдержать слез, так как знала, через что супругу пришлось пройти.

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