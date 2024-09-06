Актрису Флоренс Пью заподозрили в романе со звездой сериала «Острые Козырьки»

28-летняя актриса Флоренс Пью спровоцировала слухи о новом романе. Предположительно, у звезды «Маленьких женщин» отношения с коллегой Финном Коулом. Об этом пишет Daily Mail.

Разговоры о том, что у актрисы появился бойфренд, начались после вечеринки по случаю премьеры фильма «Идеальная пара». Источник сообщил, что Флоренс проводила весь вечер вместе с Коулом, но при этом не подавала вид, что между ними что-то есть.

«Я видел, как они держались за руки на вечеринке в отеле Hoxton», - поделился один из инсайдеров.

С мероприятия актеры тоже ушли вместе. Отмечается, что они покинули отель через заднюю дверь и уехали на одной машине.

Финн Коул известен зрителям по сериалу «Острые козырьки». С Пью он знаком давно. Они подписаны друг на друга в социальных сетях и оставляют лайки под публикациями. Однако слухи о романе актеры пока никак не комментируют.

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