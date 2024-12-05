Меган Маркл в бриллиантовом ожерелье вышла в свет с миллиардером в Голливуде. Об этом сообщает Daily Mail.

4 декабря в Голливуде прошло мероприятие Paley Honors, гостьей которого стала Меган Маркл. Жена принца Гарри вышла в свет, отдав предпочтение черному платью без бретелей от Oscar de la Renta. Ее образ дополнили босоножки от Celine, бриллиантовое ожерелье и золотые кольца. Также Маркл сделала элегантную укладку и нюдовый макияж.

Примечательно, что Меган вышла в свет не одна, а вместе с миллиардером и продюсером Тайлером Перри. Знаменитости обнимались и обменивались любезностями, позируя на красной дорожке.

Меган не стала уточнять, почему ее не сопровождал супруг.

Отметим, что Маркл дружит с миллиардером с 2018 года. Он был первым, кто поддержал пару, решившую сложить королевские полномочия.

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