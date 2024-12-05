«По-настоящему жаль»: принц Гарри впервые раскрыл правду о разводе с Меган Маркл

Принц Гарри впервые решил ответить на слухи о разводе с Меган Маркл. Он заявил, что они не соответствуют действительности. И если бы они с женой каждый раз расставались, когда про это пишут СМИ, то, по его словам, было бы уже больше десятка бракоразводных процессов. Об этом член королевской семьи рассказал на саммите Deal Book в Нью-Йорке, сообщает The New York Post.

Несколько месяцев назад иностранные таблоиды стали распространять информацию о проблемах в отношениях принца Гарри и Меган Маркл. Инсайдеры сообщали даже, что супруги уже давно расстались, просто не афишируют это. Долгое время Гарри и Меган предпочитали не давать никаких комментариев по этому поводу, что только подогревало слухи. Однако в итоге принц не сдержался.

Брат принца Уильяма заявил, что они с женой давно научились игнорировать новости про себя, так как их появляется слишком много. И большинство из них «желтые».

«Судя по тому, что о нас с Меган пишут, то мы раз 10 или 12 покупали недвижимость и переезжали, а также раз 10 или 12 развелись. Больше всего мне жаль троллей. Они так надеются на все это, а потом выясняется, что ничего подобного не произошло. Так что мне их жаль. По-настоящему жаль», - отметил принц Гарри.

По словам члена королевской семьи, раньше его действительно задевали сплетни и новости о нем и его семье. Но со временем он научился справляться с этим.

Ранее появилась информация, что принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на Рождество в Великобританию.