Кейт Миддлтон сбежала из дворца в разгар приема: что ответили представители семьи

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон ушла из Букингемского дворца после официальной части приема, где восхитила всех своей внешностью. Принцесса Уэльская не осталась на фуршет, что вызвало у поклонников вопросы о ее состоянии здоровья. Ранее у женщины обнаружили рак, но она заявляла, что чувствует себя лучше после химиотерапии.

В начале декабря состоялся прием в честь эмира Катара и его жены. Среди гостей были Уильям и Кейт, которая позировала в бордовом пальто с элегантной шляпкой. Супруги выглядели счастливыми и улыбались. Фанаты поняли, что женщина пошла на поправку.

Но выяснилось, что после официальной части принцесса Уэльская уехала, хотя гости еще остались на фуршет. Представители Букингемского дворца заявили, что предупредили об уходе Кейт после приема. Причины они не назвали, но поклонники все равно начали переживать. Об этом сообщает HELLO!.

Напомним, что несколько месяцев назад жена Уильяма сообщала о завершении курса химиотерапии. Но принцесса подчеркивала, что это еще не конец ее борьбы с раком. Из-за терапии у нее остается не так много сил, поэтому пока она не может полностью вернуться к работе.

«Я с нетерпением жду возвращения к работе и возможности принять участие в нескольких официальных мероприятиях в ближайшие месяцы. Несмотря на это моя цель остается прежней — сделать все возможное, чтобы не допустить возвращение рака», — говорила Миддлтон.

Ранее мы писали о том, что Викторию Бекхэм раскритиковали за внешний вид на приеме в Букингемском дворце.