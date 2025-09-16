Меган Маркл публично обратилась к принцу Гарри после сообщений о его разочаровании жизнью в США

Меган Маркл публично обратилась к мужу принцу Гарри в день его рождения. В личном блоге она поделилась редким архивным снимком, на котором герцог Сассекский запечатлен в военной форме и с растрепанными волосами.

«О, привет, именинник», — подписала пост Маркл.

На фото, сделанном порядка 10 лет назад, Гарри позировал в темно-зеленой форме британской армии и белой футболке.

Пользователи Сети посчитали, что бывшая американская актриса таким образом решила пококетничать с мужем, который сожалеет о переезде в США.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл столкнулась с самым большим кошмаром, поскольку ее муж оказался разочарован жизнью в США и сильно скучает по жизни в родном Лондоне и общению с семьей. После первой за 19 месяцев встречи с отцом, Гарри договорился о свидании короля Карла III с внуками, которое пройдет в онлайн-формате. При этом Меган Маркл еще не решила, будет ли она участвовать.

Также сообщалось, что принц Гарри прибыл в Киев и пообещал помочь бойцам ВСУ. Он признался, что перед визитом спросил о возможности поездки у правительства Британии и супруги Меган Маркл.