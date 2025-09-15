Карл III после чаепития с Гарри готовится к встрече с невесткой и внуками: есть нюанс

Король Карл III после первой за 19 месяцев встречи с сыном, принцем Гарри согласился пообщаться с его женой Меган Маркл и внуками Арчи и Лилибет. При этом свидание с невесткой состоится в онлайн-формате, так как она с детьми находится в США и не планирует приезжать в Великобританию.

Как сообщает RadarOnline, это будет первая за много лет попытка возобновить общение и воссоединиться.

По данным источника издания, договоренность об онлайн-конференции была достигнута во время чаепития Гарри и Карла III. Отец и сын общались всего 55 минут.

Больной раком король обрадовался возможности увидеть внуков, с которыми не общался долгих три года.

«Он сияет, когда говорит о них. Он хочет, чтобы они узнали своего дедушку, пока не стало слишком поздно», — сказал собеседник издания.

При этом отмечается, что Меган Маркл еще не приняла окончательное решение об участии в онлайн-встрече. Не исключено, что на экране Карл III увидит только сына Гарри и внуков.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл столкнулась с самым большим кошмаром, поскольку ее муж, принц Гарри оказался разочарован жизнью в США и сильно скучает по жизни в родном Лондоне и общению с семьей.