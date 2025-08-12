«Воспринимает это как оскорбление»: Меган Маркл возмущена, что ее дочь не унаследует тиару принцессы Дианы

Меган Маркл в ярости из-за того, что ее дочь не унаследует корону принцессы Дианы. Легендарная тиара достанется наследнице принца Уильяма. Об этом пишет RadarOnline со ссылкой на эксперта.

Сообщается, что ювелирное украшение оценивается как минимум в 535 тыс. долларов и, скорее всего, достанется дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а не наследнице Меган Маркл и принца Гарри. Этот факт вывел из себя герцогиню Сассекскую.

Тиара, которую принцесса Диана надевала в день своей свадьбы с принцем Чарльзом в 1981 году, остается заветной семейной реликвией. По информации издания, сейчас диадема находится в частной собственности брата Дианы Чарльза Спенсера. Пока неизвестно, кому перейдет корона, но вероятность того, что ее будет носить Шарлотта, выше — она является одной из центральных фигур в королевской семье и третьей в очереди на престол.

«Она олицетворяет наследие своей бабушки публичным образом, делая тиару Спенсер подходящим и символичным выбором для будущих событий, особенно свадьбы. Учитывая видное место принцессы Шарлотты в королевской семье и ее публичную роль внучки Дианы, многие считают ее естественным кандидатом на получение тиары», — отметила эксперт по ювелирным изделиям Максвелл Стоун.

Что касается Лилибет, то она далека от традиций и обычаев королевской семьи и выросла в совершенно другой среде, что «может затруднить доступ к тиаре». Очевидно, что для Меган Маркл это является настоящим провалом.

«Практически невозможно, чтобы тиара попала в руки Лилибет, и Меган воспринимает это как очередное оскорбление себя и своих детей», — заявила эксперт.

Напомним, в 2020 году младший брат принца Уильяма и Меган Маркл оказались в центре скандала, когда отказались от королевских обязанностей, а также окончательно разорвали связь с Великобританией и сменили место жительства на США. Многие считают, что этим шагом принц Гарри разрушил отношения с семьей.

Ранее сообщалось о том, что принц Гарри и Меган Маркл решили помириться с королем Великобритании из-за настигшего их финансового кризиса: «Умоляют Карла спасти их».