Мать 13-го ребенка Илона Маска подала на миллиардера в суд. Эшли Сент-Клер хочет оформить единоличную опеку над их сыном. Подробности приводит издание People.

Девушка призналась, что устала ждать реакции и ответа от Илона Маска, из-за чего решила подать на него в суд, чтобы установить его отцовство, но при этом добиться единоличной опеки над их общим сыном.

Сент-Клер не стала скрывать, что знает о существовании малыша, так как сам видел его пару раз, но участия в воспитании никакого не принимает. Он даже признавал себя отцом сына в переписке. Но после публичных заявлений Эшли бизнесмен исчез из виду, никак не комментируя новость о пополнении.

Благодаря документам, которые девушка заполнила, стало ясно, что у миллиардера родился мальчик, которому скоро исполнится полгода и записывается под инициалами R.S.C..

Напомним, девушка недавно раскрыла личность отца своего 5-месячного сына в соцсети. Она призналась, что ей пришлось пойти на это ради безопасности малыша.

Также сообщалось, что мать троих детей Илона Маска пожаловалась на экс-возлюбленного в соцсети.