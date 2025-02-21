Игнорирует, когда нужна помощь: мать троих детей Илона Маска пожаловалась на экс-возлюбленного в соцсети

Канадская певица Граймс высказала в адрес бизнесмена Илона Маска. Она обвинила известного американца в безразличии. У исполнительницы и основателя компании Tesla есть трое общих детей.

Граймс написала в социальной Сети, что их общий ребенок с Маском нуждается в срочной медицинской помощи, передает DailyMail. Однако предприниматель не выходит на связь. Певица опасается, что наследник будет страдать от пожизненных нарушений.

«Наш ребенок будет страдать от пожизненных нарушений, если он не ответит как можно скорее», — написала исполнительница.

У Маска и Граймс трое общих детей: X Æ A-Xii, Экса Дарк Сидерель и Техно Механикус. В своей публикации бывшая миллиардера не уточнила, о ком именно идет речь.

Ранее отец Илона Маска обвинил его в смерти собственного ребенка. Речь идет о первенце главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США.