«Оппенгеймер» Нолана лидирует по числу номинаций на «Оскар»

Американская киноакадемия объявила номинантов на 96-ю премию «Оскар». Запись трансляции, в ходе которой были озвучены имена кандидатов, доступна на YouTube.

Лидером по числу номинаций стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана – картина претендует на 13 наград. Вторую позицию по числу возможных наград заняла кинолента «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. За ней следуют «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе с десятью номинациями, «Барби» с восемью и «Маэстро» с семью номинациями.

Номинантами в категории «Лучший режиссер» стали Жюстин Трие («Анатомия падения»), Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»), Кристофер Нолан («Оппенгеймер), Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные») и Джонатан Глейзер («Зона интересов»).

За премию «Оскар» в номинации «Лучший актер» поборются Пол Джаматти («Оставленные»), Джеффри Райт («Американское чтиво»), Брэдли Купер («Маэстро»), Колман Доминго («Растин») и Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»).

Лучшей актрисой может стать Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»), Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Кэри Маллиган («Маэстро») или Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).

В категории «Лучший фильм» представлены «Анатомия падения», «Барби», «Прошлые жизни», «Убийцы цветочной луны», «Оставленные», «Оппенгеймер», «Маэстро», «Бедные-несчастные», «Зона интересов» и «Американское чтиво».

Уточняется, что на «Оскар»-2024 выдвигались картины, выпущенные в период с 1 января по 31 декабря 2023 года в США.

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