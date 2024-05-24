Малоизвестная группа обвинила певицу Бейонсе в плагиате двух песен

Популярную американскую певицу Бейонсе обвинили в плагиате участники малоизвестного коллектива Da Showstoppaz из Нового Орлеана.

Звезду заподозрили в незаконном использовании фрагмента из трека Release a Wiggle 2002 года.

Как пишет Daily Mail, представители группы потребовали внести название коллектива в титры песен Explode и Break My Soul, а также денежную компенсацию в виде отчислений от будущих доходов.

Бейонсе пока никак не отреагировала на претензии малоизвестной группы.

В прошлом году популярный японский художник Хаджиме Сораяма уличил Бейонсе в плагиате идеи концертных костюмов. Он известен своими рисунками женщин в металлических «роботах-костюмах». В ходе одного из своих недавних концертов Бейонсе вышла на сцену в наряде, сильно напоминающем работы художника.

Ранее Бейонсе и ее возлюбленный, рэпер Jay-Z, посетили музыкальную премию «Грэмми – 2024» вместе с дочерью Блю Айви. Музыкант был одет в черную рубашку и брючный костюм. Блю Айви выбрала молочное платье с декольте Vivienne Westwood. Дополнили образ серьги и клатч.