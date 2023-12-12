Популярный художник обвинил Бейонсе в плагиате костюмов
Художник Сораяма уличил Бейонсе в плагиате костюмов.
© Chris Pizzello/Invision/East News
Популярный японский художник Хаджиме Сораяма уличил американскую певицу Бейонсе в плагиате идеи концертных костюмов. Об этом сообщает издание TMZ.
Сораяма известен своими рисунками женщин в металлических «роботах-костюмах». В ходе одного из своих недавних концертов Бейонсе вышла на сцену в наряде, сильно напоминающем работы художника.
«Стоило официально попросить меня, и я бы придумал для тебя что-то получше, как для The Weeknd», - заявил Сораяма.
В то же время японский деятель искусств не уточнил, планирует ли подать иск из-за возможного плагиата. Представители артистки пока никак не отреагировали на обвинения Сораямы.
Напомним, Бейонсе является обладательницей самого большого числа премий в истории «Грэмми», имея в своей коллекции 32 статуэтки. Дискография одной из самых высокооплачиваемых американских певиц насчитывает восемь студийных альбомов.
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