Популярный художник обвинил Бейонсе в плагиате костюмов

Популярный японский художник Хаджиме Сораяма уличил американскую певицу Бейонсе в плагиате идеи концертных костюмов. Об этом сообщает издание TMZ.

Сораяма известен своими рисунками женщин в металлических «роботах-костюмах». В ходе одного из своих недавних концертов Бейонсе вышла на сцену в наряде, сильно напоминающем работы художника.

«Стоило официально попросить меня, и я бы придумал для тебя что-то получше, как для The Weeknd», - заявил Сораяма.

В то же время японский деятель искусств не уточнил, планирует ли подать иск из-за возможного плагиата. Представители артистки пока никак не отреагировали на обвинения Сораямы.

Напомним, Бейонсе является обладательницей самого большого числа премий в истории «Грэмми», имея в своей коллекции 32 статуэтки. Дискография одной из самых высокооплачиваемых американских певиц насчитывает восемь студийных альбомов.

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