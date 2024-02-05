«Буквально сияет»: Бейонсе вышла в свет с повзрослевшей дочерью

Певица Бейонсе и ее возлюбленный, рэпер Jay-Z, посетили музыкальную премию «Грэмми – 2024» вместе со своей дочерью Блю Айви. Об этом сообщает издание Daily Mail и публикует фото звезд.

Рэпер Jay-Z получил награду за вклад в развитие музыки и хип-хопа. Артист вышел на сцену вместе с 12-летней дочерью. Музыкант был одет в черную рубашку и брючный костюм. Блю Айви выбрала молочное платье с декольте Vivienne Westwood. Дополнили образ серьги и клатч.

Пользователи Сети были шокированы тем, как изменилась дочь знаменитостей.

«Блю Айви буквально сияет. Она выросла так быстро», «Блю Айви такая красивая. Не могу поверить, что она росла на наших глазах», «Она похожа на свою маму», — писали поклонники в X (бывший Twitter).

Ранее мы писали о том, что певица Селин Дион впервые за долгое время вышла в свет на церемонии вручения премии «Грэмми – 2024».