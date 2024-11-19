Мадонна выступила с критикой продюсеров своего автобиографического фильма

Американская певица Мадонна раскритиковала продюсеров из-за изменений в фильме о ней самой. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Выяснилось, что несмотря на то, что артистка уже более 40 лет остается королевой поп-музыки, продюсеры обратились к ней с предложением об уменьшении хронометража байопика. В ответ исполнительница выступила с критикой в соцсетях.

«Мы не можем уменьшиться в размерах. Мы не планируем отступать. Должна ли я превратить историю своей жизни в сериал или полнометражный фильм? Подумайте, прежде чем отвечать!», — написала Мадонна.

Певица подчеркнула, что ничего в жизни не давалось ей легко. Впервые о биографической картине стало известно еще в 2022 году. Его производством занялась студия Universal Pictures. Процесс написания сценария, съемки и монтаж артистка взяла под свой личный контроль.

Ранее мы писали, что Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом.

Также сообщалось, что Мадонна появилась на публике в прозрачном платье.