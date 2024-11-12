«Чувствовала, что посматривает на сторону»: Мадонна бросила 28-летнего бойфренда

Певица Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом Акимом Моррисом. По словам инсайдера, артистка не смогла справиться с ревностью, поэтому решила закончить эти отношения.

Источник таблоида Daily Mail рассказал, что знаменитости больше не вместе. Поклонники уже давно подозревали, что у них появились проблемы, так как они перестали вместе появляться на публике. А теперь эта информация подтвердилась.

Инсайдер признался, Мадонна и Аким разошлись тайно и довольно тихо еще в конце октября.

«Мадонна столкнулась в этих отношениях с той же проблемой, что и во всех последних. Она и ее парни из разных времен. Мадонна чувствовала, что Аким посматривает на сторону. Так и было», - поделился источник.

Отметим, что певица была в отношениях с Моррисом довольно долгое время – около двух лет. Когда о романе артистов стало известно, поклонники не особо удивились их разнице в возрасте, ведь Мадонна предпочитает встречаться с молодыми парнями, а не сверстниками.

Ранее Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер стали родителями в третий раз.