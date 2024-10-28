В Париже 66-летняя певица Мадонна вышла в свет в прозрачном платье. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

27 октября певицу засняли на светском мероприятии в Париже в смелом наряде. Знаменитость вышла на публику в прозрачном платье с кружевным боди и дополнила образ меховым пальто, колготками в сетку и высокими сапогами на шнуровке. Также Мадонна была с аксессуарами: солнцезащитными очками и сумкой от Dior.

Ее образ завершили макияж с красной помадой и прическа в виде двух пучков.

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