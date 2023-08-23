Мадонна позвала с собой в турне неожиданного исполнителя: чего ждать поклонникам

Вероятно, что Мадонна и Бритни Спирс снова выступят на одной сцене. Так, 65-летняя королева поп-музыки предложила Бритни спеть вместе с ней во время ее юбилейного мирового тура Celebration. Об этом Page Six сообщил инсайдер из окружения артистки.

20-летие совместного хита Мадонны и Спирс «Me Against the Music» стало бы отличным поводом для воссоединения исполнительниц. Как передает источник, сначала Мадонна думала предложить 41-летней певице выступить дуэтом в этом году, но все отложилось из-за ее болезни.

Интересно, что звезды давно дружат и даже сотрудничают с одним агентом, а в 2022 году Мадонна стала почетной гостьей на свадьбе Спирс с Сэмом Асгари. Тогда же они вместе спели «Vogue».

Ранее мы писали, что Бритни Спирс на фоне развода появилась на публике топлес с другим мужчиной. Артистка снимала на видео свои танцы, но в какой-то момент к ней подошел неизвестный и стал облизывать ее ногу.

А теперь давайте выберем девушку, с которой вы бы никогда не пошли на второе свидание.