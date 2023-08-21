Бритни Спирс на фоне развода появилась на публике топлес с неизвестным мужчиной

41-летняя певица Бритни Спирс решила продемонстрировать поклонникам, что развод с мужем совершенно никак не влияет на ее психологическое здоровье, и появилась на публике топлес с неизвестным мужчиной. В Сети артистка опубликовала ряд откровенных кадров, которые сразу же вызвали обширные обсуждения фанатов.

В одном из видео Бритни предстала лишь в розовых трусах и длинных сапогах у себя в гостиной. Она танцевала перед камерой, пока в какой-то момент рядом с ней не появился кавалер, который, стоя на коленях, стал облизывать ногу Спирс.

Этими кадрами певица обратилась к папарацци, которые не так давно запечатлели ее в ресторане. Она объяснила, что отправилась к друзьям и, пригласив любимых парней, «играла с ними всю ночь».

Напомним, что муж Спирс на днях сообщил, что собирается разводится с женой спустя год после свадьбы. Сэм Асгари заявил, что Бритни на протяжении долгого времени изменяла ему, и он, узнав об этом, не смог ее простить. Кроме того, по его словам, певица неоднократно поднимала на него руку.

Ранее Бритни Спирс впервые прокомментировала расставание с супругом.