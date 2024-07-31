«Люблю тебя»: сын Шварценеггера обратился к отцу в его день рождения

Сын Арнольда Шварценеггера Патрик Шварценеггер иронично поздравил звездного отца с днем рождения. Соответствующий пост появился в его микроблоге.

В честь 77-летия голливудского актера Патрик опубликовал архивный кадр с родителем и иронично его подписал.

«Я люблю тебя почти так же, как ты любишь себя!», — написал наследник знаменитости.

Напомним, Патрик родился в браке Арнольда Шварценеггера с журналисткой Марией Шрайвер. У них также общие дочери Кэтрин и Кристин и сын Кристофер. Вдобавок у артиста есть внебрачный сын Джозеф, которого ему родила домработница.

Весной текущего года голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии перенес серьезную операцию. По словам Шварценеггера, ему установили кардиостимулятор. Это была четвертая операция артиста на сердце.

Ранее мы писали, что актер Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер станут родителями в третий раз.

Также Шварценеггер рассказал, что пытался помешать карьере Сильвестра Сталлоне.