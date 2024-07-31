«Люблю тебя»: сын Шварценеггера обратился к отцу в его день рождения
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Сын Арнольда Шварценеггера Патрик Шварценеггер иронично поздравил звездного отца с днем рождения. Соответствующий пост появился в его микроблоге.
В честь 77-летия голливудского актера Патрик опубликовал архивный кадр с родителем и иронично его подписал.
«Я люблю тебя почти так же, как ты любишь себя!», — написал наследник знаменитости.
Напомним, Патрик родился в браке Арнольда Шварценеггера с журналисткой Марией Шрайвер. У них также общие дочери Кэтрин и Кристин и сын Кристофер. Вдобавок у артиста есть внебрачный сын Джозеф, которого ему родила домработница.
Весной текущего года голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии перенес серьезную операцию. По словам Шварценеггера, ему установили кардиостимулятор. Это была четвертая операция артиста на сердце.
Ранее мы писали, что актер Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер станут родителями в третий раз.
Также Шварценеггер рассказал, что пытался помешать карьере Сильвестра Сталлоне.