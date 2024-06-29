Актер Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер станут родителями в третий раз

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер станут родителями в третий раз. Об этом сообщает Super.ru.

Дочь Арнольда Шварценеггера готовится родить третьего ребенка. Сейчас Кэтрин и Крис Пратт воспитывают двоих детей — 3-летнюю Лилу Марию и Элоизу Кристину. Инсайдеры рассказали, что у пары скоро родится еще один ребенок. На каком сроке находится Кэтрин, не раскрывается.

Супруга актера старательно скрывает свое положение — в соцсетях она старается публиковать снимки, на которых не виден живот, либо фотографируется в свободных платьях.

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер поженились в 2019 году. До этого актер фильма «Стражи Галактики» был женат на актрисе Анне Фэрис, в браке у них родился сын Джек.

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