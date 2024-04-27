Арнольд Шварценеггер признался, что пытался помешать карьере Сталлоне

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер признался, что пытался помешать карьере своего коллеги Сильвестра Сталлоне. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Как рассказал Шварценеггер, в 1992 году он убедил продюсеров взять Сталлоне на главную роль в картине «Стой! Или моя мама будет стрелять», потому что рассчитывал, что кинолента провалится в прокате. Несмотря на то, что критики назвали игру Сталлоне «глупой и абсолютно несмешной», фильм заработал 72 млн долларов в мировом прокате.

При этом в настоящее время коллеги смеются над своим соперничеством, признавая, что время боевиков в их стиле осталось позади.

«Мы дали жизнь тому, чего, я думаю, больше не существует, по крайней мере не существует в том виде, в котором было раньше, — историям о человеке против всего мира», — заключил Сталлоне.

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