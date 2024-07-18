Любимая дочка Брэда Питта Шайло собирается окончательно разорвать с ним отношения. Об этом сообщает зарубежное издание Life & Style.

Брэд Питт всегда считал Шайло своей любимицей. Однако в 2024 году их отношения испортились. Достигнув 18-летия, девушка отказалась от фамилии отца. Как сообщает источник, теперь Шайло намерена отказаться от его денег и прекратить с ним общение.

Будучи в браке с Анджелиной Джоли, актер делал отчисления в фонды, созданные для каждого наследника. По информации инсайдера, за несколько лет там накопилось несколько миллионов долларов. Шайло должна была получить доступ к деньгам после 18-летия. Девушка убеждена, что ей не нужны деньги отца: она планирует самостоятельно себя обеспечивать.

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