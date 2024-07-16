Заметили в экономклассе: у Анджелины Джоли начались финансовые проблемы

Актриса Анджелина Джоли летает экономклассом из-за финансовых проблем. Об этом сообщает зарубежное издание The Sun.

По информации источника, актриса столкнулась с финансовыми трудностями. За годы судебных разбирательств с бывшим мужем Джоли потратила более 10 млн долларов на адвокатов. Кроме того, часть активов актрисы ей не доступны. Дело в том, Анджелина получила 164 млн после продажи доли винодельни, но суд признал сделку недействительной. Из-за проблем с деньгами актрисе пришлось отказаться от старых привычек, в том числе и от дорогих перелетов.

Очевидцы заметили Джоли во время перелета из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк в экономклассе.

«У меня есть фотография Анджелины Джоли, сделанная во время моего полета на самолете Delta One из LAX в JFK две недели назад. Она была потрясающей, великолепной и ни разу не откинула спинку кресла за весь полет», — сообщил инсайдер.

Пользователи Сети считают, что актриса сама себя разорила судами с экс-супругом.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли хочет избавиться от показаний свидетелей в деле против Брэда Питта. Подробности читайте в этой новости.