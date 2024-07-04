Лопес рискует остаться без ролей из-за возвращения ее главной конкурентки в кино

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рискует остаться без работы в киноиндустрии из-за возвращения ее главной конкурентки Джессики Альбы. Об этом сообщает издание Life & Style.

По данным источника, Альба после 7 лет отсутствия намерена громко вернуться в большое кино: прямо сейчас артистка ведет переговоры об участии сразу в нескольких проектах. Информатор выразил мнение, что для оставшейся без супруга и гастролей Лопес это представляет большую угрозу.

«Джессика точно знает, что делает. Она ясно дала понять всем, с кем имеет дело, что она серьезно настроена перезагрузиться и возродить свою актерскую карьеру», — заявил инсайдер, добавив, что многолетнее соперничество между актрисами вновь начинает набирать обороты.

Ранее Дженнифер Лопес записала видео, в котором у нее на руке нет обручального кольца.

Также сообщалось, что актриса Дженнифер Гарнер отказалась помогать Бену Аффлеку и Дженнифер Лопес сохранять брак.