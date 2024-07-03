Дженнифер Гарнер отказалась помогать Бену Аффлеку и Дженнифер Лопес сохранять брак

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер больше не намерена спасать брак своего экс-супруга Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Об этом пишет Daily Mail.

По данным источника, артистке надоело быть «брачным консультантом», вследствие чего она планирует отойти от разбирательств между звездными супругами. Если изначально звезда фильма «Поймай меня, если сможешь» прилагала все усилия, чтобы примирить пару, то теперь просто желает, чтобы ее перестали трогать.

«В конце концов Джен дошла до того, что сказала: «Извините, разберитесь сами. Это становилось слишком болезненным для нее, потому что это вызывало так много воспоминаний об их разводе», — поделился информатор Daily Mail.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер, которые являются родителями троих детей, состояли в браке с 2005 по 2018 год. Аффлек женился на Дженнифер Лопес в 2022 году.

В мае текущего года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Аффлеком и Лопес. Слухи о разводе певицы и актера возникли после того, как стало известно, что супруги стали жить раздельно. Сообщалось, что артист переехал из их общего особняка в арендованный дом.

Более того, в начале июня выяснилось, что звездная пара наняла риелтора, чтобы продать свой особняк, который они купили в 2023 году, за 65 млн долларов.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек распродают антиквариат из их дома.