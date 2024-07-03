Дженнифер Лопес прорекламировала свою линию косметики, не надев обручальное кольцо

Актриса и певица Дженнифер Лопес записала видео, в котором у нее на руке нет обручального кольца. Ролик собственного косметического бренда она опубликовала в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В рекламном ролике звучит одна из ее самых известных песен Love Don’t Cost a Thing. «На улице жара, самое время показать кожу», - призывает Лопес.

Однако, как обратили внимание в Сети, у певицы не было обручального кольца. Стоит отметить, что, согласно традициям во многих западных странах, обручальное кольцо надевают на безымянный палец левой руки.

Ранее мы сообщали, что Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек продают антиквариат из их общего дома в Лос-Анджелесе - вероятно, они готовятся к разводу. Ранее бывшая супруга Бена Аффлека Дженнифер Гарнер заявила, что больше не намерена спасать его брак с Дженнифер Лопес.