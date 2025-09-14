«Лишены обширных семейных связей»: принц Гарри задумался о возвращении детей в Великобританию

Принц Гарри задумался о возвращении детей в Великобританию. Подробности приводит Daily Mail.

По информации британских СМИ, младший сын Карла III рассматривает возможность того, чтобы его дети получили образование в Великобритании.

По словам источника, Гарри стремится подарить шестилетнему сыну и четырехлетней дочери «такое же насыщенное детство, как у детей его брата», имея в виду наследников принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

«Я могу сказать вам, что Гарри хочет обучать детей здесь, в Великобритании... Гарри чувствует, что его дети лишены обширных семейных связей, которыми наслаждаются их племянники и племянницы», — сообщил один из близких друзей герцога Сассекского.

Напомним, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи учатся в престижной школе Lambrook в Беркшире, где стоимость обучения достигает 32 тысяч фунтов стерлингов в год - это больше трех миллионов рублей.

Однако, по слухам, Меган Маркл относится к идее скептически и не готова отправлять детей за океан. Но король в восторге от идеи младшего сына.

Известно, что совсем недавно принц Гарри впервые за 19 месяцев встретился с Карлом III. Встреча прошла в резиденции Кларенс-хаус и длилась около часа. Разговор состоялся без свидетелей, а пресс-служба Букингемского дворца отказалась от комментариев.

