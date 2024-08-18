Лионель Месси потребовал 50 тысяч евро с экоактивистов, атаковавших его виллу на Ибице

Лионель Месси потребовал 50 тысяч евро с экоактивистов, обливших его дом краской.

Недавно дорогостоящая вилла на Ибице одного из самых известных футболистов мира подверглась нападению. Дом Месси за 11 млн евро атаковали активисты, считающие постройку данного здания незаконной. Они не только выбили окна виллы, но и облили фасад краской в знак протеста.

Однако Лионель оскорбился из-за проведенной акции у своего дома и подал иск против экологической организации Futuro Vegetal из-за порчи имущества. Футболист обязывает выплатить ему 50 тысяч евро за причиненный моральный ущерб. Подробности сообщает издание Marca.

Сама организация уже успела отметить, что нападающий сильно завысил сумму, так как ущерб не может быть оценен так высоко.

Ранее мы писали о том, что экоактивисты облили краской виллу Месси за 11 млн евро.

Также сообщалось, что в Петербурге вандалы облили краской памятник основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину.